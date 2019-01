Com lesão muscular confirmada, Siloé está fora dos próximos dois jogos do Ferroviário

No último domingo (27), em vitória do Ferroviário por 2 a 1 sobre o Floresta, no estádio Presidente Vargas, pela 6ª rodada do Campeonato Cearense, o atacante Siloé precisou ser substituído com dores musculares. Após passar por exames de imagem, foi detectada uma lesão grau dois na musculatura da parte posterior da coxa esquerda do atleta que ficará até quatro semanas em tratamento.

"No jogo contra o Floresta ele sentiu uma forte fisgada. Ele já foi submetido aos exames de imagem e ressonâmica que mostraram uma lesão grau dois. Siloé ficará no departamento médico com cuidados fisioterápicos e de repouso por, mais ou menos, quatro semanas com reavaliações para que nesse período já possamos passá-lo para transição e ver a evolução", afirmou Hildemar Queiroz, diretor médico do Peixe.

Siloé está fora das próximas duas partidas, quando a equipe coral enfrenta Barbalha, na quarta-feira (30), pela última rodada do Estadual, e Corinthians, no estádio do Café, em Londrina/PR, pela Copa do Brasil.