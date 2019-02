Com homenagens, Ceará inaugura Sala de Imprensa Sérgio Pinheiro

Nesta segunda-feira, o Ceará fez mais uma bela homenagem radialista Sérgio Pinheiro com a inauguração oficial da nova Sala de Imprensa do Clube com seu nome. Falecido no dia 4 de janeiro de 2019, o radialista, ícone do jornalismo esportivo cearense foi homenageado com um vídeo e cerimônia de descerramento de placa, com a presença de familiares - a esposa Maria Luiza Pinheiro, a filha Samya Pinheiro, a neta Maria Clara Pinheiro e o neto Ricardo Sérgio Pinheiro - e amigos de profissão.

Emocionado, Ricardo Pinheiro, neto de Sérgio, também agradeceu a homenagem em nome da família. “Perdi o meu melhor amigo. A Sala de Imprensa do Ceará com o nome dele é de uma sensibilidade e uma representatividade muito forte, além de eternizá-lo aqui dentro. As memórias dele sempre vão ser motivo de orgulho para nós”, comentou o neto.

“Perdemos não só um jornalista e radialista, mas um amigo incrível. O Sérgio deixou o seu legado, irreverência e nos mostrou como é servir a uma profissão com integridade e caráter. A saudade será acalentada com as lembranças que vivemos ao lado dele. Desejo a todos os familiares paz e alento nessa caminhada de luto”, discursou o presidente Robinson de Castro.

Com mais de 50 anos dedicados às transmissões de futebol na televisão e rádio, a história profissional de Sérgio Pinheiro se confunde com as memórias da crônica esportiva cearense, além de destaque em programas do Piauí.

Raimundo Sérgio de Queiroz Pinheiro era natural de Jaguaribe e trabalhou por cerca de 20 anos entre períodos alternados no Sistema Verdes Mares, onde construiu a maior parte da carreira fazendo os seus comentários na Rádio Verdes Mares, TV Verdes Mares e TV Diário.

"Tá falando com ele!"

Irreverente, contundente. Sérgio Pinheiro ficou conhecido pelos comentários originais que fazia. Defensor ferrenho do futebol cearense, tinha carinho especial pelos atletas da terra, exaltando as suas qualidades. O bordão que ficou marcado como seu "Tá falando com ele!" era a sua marca registrada sempre que seu nome era entoado nas vinhetas de apresentação do rádio.