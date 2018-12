Com gols de cearenses, Seleção Brasileira feminina de futsal goleia a Argentina em amistoso

Com dois gols de jogadoras cearenses, a seleção brasileira feminina de futsal venceu por 4 a 0 o primeiro dos dois amistosos contra a Argentina. As partidas, parte da IV Clínica de Futsal Feminino, estão sendo realizadas no Ginásio Esportivo da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Ana Luíza, duas vezes, e as cearenses Phopó e Dinha, alunas e atletas da Unifor, foram as responsáveis por marcar os gols do Brasil. Eleita melhor jogadora do mundo nos últimos 4 anos, a cearense Amandinha não marcou, mas protagonizou alguns dos lances mais bonitos da partida, com bons dribles.

Amandinha ainda aproveitou para comemorar a primeira vez defendendo a camisa da Seleção Brasileira atuando no Ceará. "Muito importante representar a Seleção aqui na minha casa e ter minha família na arquibancada. Mais uma clínica de futsal, com meninas novas que estão aqui pela primeira vez e espero que possamos ter mais isso em 2019, com Fortaleza sendo sede".

Foto: Helene Santos

A Clínica de Futsal Feminino é iniciativa da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), e tem o objetivo de promover treinamento das jogadoras da Seleção Brasileira para campeonatos nacionais e internacionais, oferecendo cursos, palestras e oficinas gratuitas para profissionais da área, com a participação da comissão técnica da equipe nacional.

Prestígio

A melhor jogadora do mundo também elogiou bastante as outras jogadoras cearenses que estão participando da Clínica com a Seleção Brasileira. "As meninas são ótimas. A Unifor sempre teve meninas ótimas na equipe e se elas estão na seleção é porque elas tem um nível elevadíssimo e estão merecendo estar aqui", defendeu.

A Unifor tem cinco representantes integradas à equipe brasileira: as alunas e atletas Ana Carolina, Phopó e Dinha, além dos os professores Wilson Sabóia e André Igor Fonteles, do curso de Educação Física.