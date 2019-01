Com gol de Paulo Vyctor, Floresta bate o Guarani-J no Domingão

O Floresta bateu o Guarani de Juazeiro na tarde desta quarta-feira (9), no Estádio Domingão, em Horizonte, por 1 a 0, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense. O gol foi feito por Paulo Vyctor. O técnico Paulinho Kobayashi comenta. O Floresta é o terceiro colocado, com três pontos. O Guarani de Juazeiro está na vice-lanterna, sem pontos.

- Acho que a avaliação é muito positiva, mesmo com um a menos aos 10 minutos do segundo tempo. Acho que nós tivemos chances no primeiro tempo, ele perdeu pênalti, tivemos chance de fazer 2 a 0. A gente acaba sofrendo um pouco mais. Foi um posicionamento tático muito bom. O grupo está de parabéns - afirma.

Na próxima rodada, o Floresta enfrenta o Atlético-CE no sábado (12), às 16 horas. O Guarani de Juazeiro enfrenta o Ferroviário no domingo (13), no Romeirão, às 16 horas.

- Precisamos reecuperar para que nossa equipe, já diante do Atlético, faça um jogo diferente.