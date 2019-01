Com gol de Douglas Costa, Juventus supera Chievo e mantém folga no Italiano

A Juventus continua sobrando na busca pelo seu oitavo título consecutivo do Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira, na conclusão da 20ª rodada da competição, o time de Turim se impôs em casa e não teve problemas para derrotar o Chievo por 3 a 0. O brasileiro Douglas Costa marcou um dos gols do duelo, enquanto Cristiano Ronaldo desperdiçou uma cobrança de pênalti.

O novo triunfo ampliou a praticamente perfeita campanha da Juventus, com 18 vitórias e dois empates, o que a deixa com 56 pontos e nove a mais do que o segundo colocado Napoli. Já o Chievo é o lanterna da competição, com oito pontos - o time perdeu três por irregularidades financeiras -, e parece destinado a cair para a segunda divisão.

Com os brasileiros Alex Sandro e Douglas Costa como titulares - ambos foram substituídos na etapa final -, a Juventus impôs a diferença técnica desde os minutos iniciais de um duelo em que finalizou mais da metade das vezes do que o seu adversário - 17 a 8.

E o primeiro gol do time saiu logo aos 13 minutos da etapa inicial. Douglas Costa recebeu passe na ponta direita, avançou para o meio e chutou forte e rasteiro, de canhota, para superar o goleiro Sorrentino. O segundo gol da Juventus veio pouco antes do intervalo. Aos 45, Dybala acionou Emre Can na grande área. O atacante dominou a bola com a esquerda e bateu de direita para as redes.

Na etapa final, a Juventus teve um pênalti após finalização de Douglas Costa acertar a mão de Bani. Mas dessa vez Sorrentino brilhou, aos sete minutos, após pular no canto esquerdo e defender a cobrança de Cristiano Ronaldo.

Mas não impediu o fácil triunfo. E aos 39 minutos a Juventus selou a sua vitória. Bernardeschi fez cobrança de falta e Rugani de cabeça, completou para as redes, fechando o placar em 3 a 0 para a Juventus.

O time de Turim voltará a jogar no domingo, quando visitará a Lazio pela 21ª rodada do Italiano. No mesmo dia, como mandante, o Chievo vai buscar a reabilitação contra a Fiorentina.