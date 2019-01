Com futuro incerto no futebol, Magno Alves rescinde com Floresta

O atacante Magno Alves acertou sua saída do Floresta, equipe que estava defendendo desde agosto do ano passado. A rescisão contratual foi confirmada pelo próprio clube em publicação no Instagram, na manhã desta terça-feira (29), afirmando que o atleta pensar em "dedicar-se à família e aos novos negócios".

Com 43 anos de idade, Magno é quarto maior artilheiro do mundo em atividade com 451 gols marcados. O atacante é ídolos de clubes como Ceará e Fluminense. Com a camisa do Vovô, Magnata, como é carinhosamente chamado, marcou 103 vezes em 224, sendo o sexto maior artilheiro da história do clube.

Com futuro incerto no futebol, o jogador tem novos planos para sua carreira.

"Sobre planos para o futuro, Magnata disse que pretende nesse momento dedicar-se à família e aos novos negócios que levam sua assinatura, como as escolinhas de futebol, refletindo por um tempo sobre a continuidade ou não da carreira", disse o clube cearense em publicação.

Magno tem 25 anos de carreira no mundo da bola e marcou três gols em oito jogos pelo Verdão cearense.