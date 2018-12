Com estrela de campeão, Fortaleza lança novo uniforme para 2019; vendas começam na terça (18)

O Fortaleza ainda não fechou o elenco para próxima temporada, mas já lançou o novo uniforme para 2019 para disputar a Série A do Brasileirão. A apresentação oficial será realizada neste sábado (15), às 16h, no shopping RioMar Fortaleza, mas o clube já divulgou algumas imagens nas redes sociais.

As vendas começarão na próxima terça-feira (18), mas quem for ao evento de lançamento já poderá adquirir o uniforme. O clube anunciou que, durante o evento, os torcedores terão um desconto na hora da compra.

Uma das novidades da versão do próximo ano é que a camisa virá com o escudeto de Campeão Brasileiro e com uma estrela única acima do escudo da agremiação, representando o título da Série B deste ano.

O nosso novo uniforme, c/ escudeto de Campeão Brasileiro e estrela única. Nunca uma camisa teve um nome tão adequado: GLÓRIA! Ainda dá tempo de garantir a sua HOJE, c/ desconto, e curtir a festa com O Verbo e Canários do Reino. Vendas apenas na 3a-feira, s/ desconto #Glória2019 pic.twitter.com/3QWq6OZvlc — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) December 15, 2018

Pelo Twitter, o Leão do Pici anunciou que a camisa receberá o nome de Glória.