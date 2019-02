Com Edson Cariús, Ferroviário divulga relacionados para jogo contra o Corinthians

O Ferroviário divulgou, nesta quarta-feira (6), a lista dos jogadores relacionados para o jogo desta quinta-feira (7), contra o Corinthians, pela 1ª fase da Copa do Brasil. A boa notícia para a torcida coral é a presença do atacante Edson Cariús, artilheiro do Ferrão na temporada, com 8 gols.

O atacante havia deixado a partida contra o Atlético-CE, no último fim de semana, sentindo dores, depois de uma dividida com o goleiro adversário. Já o atacante Siloé, que ainda se recupera de uma lesão, segue no departamento médico e está fora da partida.

Confira a lista dos relacionados:

• Goleiros: Gleibson e Remerson

• Laterais: Gustavo, Jean e Fernandes

• Zagueiros: André Lima, Da Silva, Luís Fernando e Afonso

• Volantes: Leanderson, Mazinho, Robson Simplício, Leylon e Gleidson

• Meias: Enercino, Emerson Catarina, Cal Rodrigues e Janeudo

• Atacantes: Edson Cariús, Klenisson e Isaac Prado