Com dois jogos em casa, Samuel Xavier exalta torcida do Ceará: "tem feito a diferença"

A permanência na elite do futebol brasileiro é uma missão difícil. Perdão pelo clichê, mas 'todo jogo é uma decisão', a final de contas, as 20 principais equipes do país disputam o torneio. É nesse contexto que o Ceará busca seguir na Série A próxima temporada. Diferente do início do certame, quando o Vovô precisou de 12 jogos para conseguir uma vitória, o Alvinegro conseguiu uma arrancada e figura fora da zona de rebaixamento, na 14ª posição com 39 pontos, restando três partidas.

Logo após empatar com o Fluminense no Rio de Janeiro, nessa segunda (20), o Vovô já enfrenta o Paraná na quinta-feira, sem descanso, buscando encerrar um jejum de vitórias que já dura quatro partidas. Independente de resultado, a aposta cearense diante do lanterna do Brasileirão é a torcida. Presente em todos os momentos do certame, onde o clube apresenta a 5ª maior média da Série A, a nação alvinegra vai poder acompanhar de perto dois jogos nesta reta final. Samuel Xavier ressaltou a força da Arena Castelão.

"A torcida tem feito a diferença. Todos estão vendo que eles estão fazendo a parte deles enchendo o Castelão. Eles estão juntos da gente, sabem que estamos nos dedicando ao máximo, fazendo o nosso melhor e sabem que o jogo contra o Paraná é difícil até pelo os últimos jogos deles. Eles (torcedores) compraram a briga, sabem que tem de apoiar o tempo todo independente do resultado. Foi assim contra a Chapecoense e o Internacional", declarou em entrevista ao canal SporTV.

Outro fator determinante na luta contra o Z-4 vem do banco de reservas. Apelidado de "Doido" e famoso por salvar times do descenso em cenários inimagináveis, o técnico Lisca estreou com o Vovô apenas na 10ª rodada, durante empate com o Botafogo no Engenhão/RJ, e elevou o patamar de desempenho do clube, totalizando 46% de aproveitamento. Samuel Xavier relembrou a chegada do comandante.

"Fez muita diferença na nossa equipe, falando que a gente ia conseguir. Chegou em um momento difícil, quando tínhamos apenas cinco pontos. Conseguimos dar uma virada no campeonato, mas ainda não acabou. Agora a gente tem o Paraná, que ganhou do América-MG fora e empatou com o líder do campeonato. Vamos respeitá-los, mas também vamos em busca do nosso objetivo", finalizou.

Rebaixamento

A diretoria alvinegra trabalha com a meta de atingir 44 pontos para evitar o rebaixamento. Para conseguir o feito, o Vovô precisa então de uma vitória e dois empates nas últimas partidas, quando encara Paraná, Atlético/PR e Vasco. Confira últimos confrontos do Ceará na Série A:

22/11 | 36ª rodada

Ceará x Paraná - Arena Castelão, às 17h30 (horário local)

25/11 | 37ª rodada

Atlético/PR x Ceará - Arena da Baixada, às 17h (horário local)

02/12 | 38ª rodada

Ceará x Vasco - Arena Castelão, às 17h (horário local)