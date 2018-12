Com cearenses em alta, CBF divulga ranking nacional do clubes atualizado

Foi divulgado, nesta terça-feira (5), o Ranking Nacinal de Clubes (RNC) 2019 pela Diretoria de Competições da CBF (DCO). Com a permanência na Série A garantida e finalizando o campeonato em 15º lugar, o Ceará ganhou 472 pontos, ficando com 6.724, e está em 23º enquanto o Fortaleza, campeão da Série B, somou mais 400 pontos, chegando aos 4.222 pontos e ocupa a 33ª posição.

Atual campeão da quarta divisão nacional, o Ferroviário aparece em 73º lugar. A equipe coral somou 100 pontos com a conquista da Série D e tem mil pontos.

A equipe do Guarani de Juazeiro é a 85ª com 814 pontos enquanto o Icasa, que disputa a segunda divisão do Campeonato Cearense, é o 99º com 643. Guarany de Sobral, com 370 pontos, é o 141º colocado e o Atlético Cearense, ex-Uniclinic, está na 175ª colocação com 216 pontos.

Classificado para a Série D de 2019, assim como o Atlético Cearense, o Floresta divide a 200ª posição com Aimoré/RS e Parauapebas/PA, todos com 75 pontos.

Com 25 pontos, Barbalha e Horizonte compartilhar o 218º lugar com Flamengo/PI, Bahia de Feira/BA, Juazeiro/BA, Lagarto/SE e Mixto/MT.

Veja a lista completa no site da CBF.