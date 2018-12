Com 3 de Firmino, Liverpool massacra Arsenal e abre vantagem no Inglês

O Liverpool segue sobrando no Campeonato Inglês. Neste sábado, com mais uma atuação de gala do seu poderoso setor ofensivo, o que incluiu três gols marcados pelo brasileiro Roberto Firmino, o time massacrou o Arsenal por 5 a 1, em casa, no Anfield Road, pela 20ª rodada, e agora vai fechar 2018 em alta e na liderança da competição.

O triunfo deixou o Liverpool com 54 pontos, na primeira posição e com nove de vantagem para o Tottenham, que foi surpreendido ao perder neste sábado para o Wolverhampton. Além disso, ampliou a sua invencibilidade no torneio, com uma campanha praticamente perfeita, de 17 vitórias e três empates.

O Manchester City vem logo atrás, com 44, e entrará em campo no domingo, quando vai visitar o Southampton. Já o Arsenal, que sonha com uma vaga na próxima Liga dos Campeões, parou nos 38 pontos, em quinto lugar.

O técnico Jürgen Klopp escalou Alison e Fabinho como titulares, mas o brilho ficou com Firmino, autor de três gols para o Liverpool, que foi fulminante no primeiro tempo, quando fez 4 a 1. Curiosamente, porém, o gol que abriu o placar da partida foi do Arsenal, sendo marcado aos 11 minutos por Maitland-Niles após cruzamento de Iwobi.

Mas o empate veio logo depois, aos 14, em um lance de sorte do Liverpool e também de vacilo da defesa do Arsenal. Na jogada, Salah chegou a ser desarmado, mas Lichtsteiner cortou em cima de Mustafi e a bola sobrou para Firmino empurrar às redes. Na sequência, aos 16, o brasileiro marcou um golaço, tendo passado por Mustafi e Sokratis antes de chutar forte de esquerda.

Intenso e superior tecnicamente, o Liverpool chegou ao terceiro gol aos 32 minutos, após Salah receber lançamento de Robertson e passar de primeira para Mané bater ao gol. E nos acréscimos, Salah cavou um pênalti e ele mesmo converteu, passando a dividir a artilharia do Inglês com Aubameyang (Arsenal) e Kane (Tottenham), todos com 13 gols.

Na etapa final, o Liverpool seguiu superior e marcou o seu quinto gol em novo pênalti. Dessa vez, aos 20 minutos, Firmino converteu a cobrança depois de Lovren sofrer falta de Kolasinac, fechando a goleada por 5 a 1.

O Liverpool voltará a jogar em 3 de janeiro, quando visitará o Manchester City, em duelo decisivo para a definição do Campeonato Inglês. Já o Arsenal vai buscar a reabilitação no dia 1º, fora de casa, contra o Fulham.