Clubes cearenses conhecem adversários da primeira fase da Copa do Brasil

A CBF sorteou, na noite desta quinta-feira (13), no Rio de Janeiro, os duelos da primeira fase da Copa do Brasil 2019. A competição terá início no dia 6 de fevereiro. O Ferroviário encara o Corinthinas na chave 1. O Ceará vai enfrentar o Central-PE na chave 3. O Atlético-PE encara o Joinville na chave 28. O vice-presidente do Ferroviário, Newton Filho, comentou sobre o sorteio.

- Nós sabíamos que iríamos enfrentar um grande adversário e veio o Corinthians. Oportunidade de reeditar um jogo de 2004. Perdemos de 2 a 0. É uma oportunidade de revanche. Por que não? Acho que só motiva começar a temporada com um grande jogo. Sabemos da grandeza do Corinthians, da dificuldade que é enfrentar. Mas a Copa do Brasil já mostrou diversas vezes que surpresas ocorrem. Pode ter uma revanche de 2004. É jogo para lotar o Castelão. A torcida do Ferroviário vai se sentir empolgada por essa grandeza - afirmou, em entrevista ao SporTV.

Pelas redes sociais, o Atlético-CE se manifestou.

- Fala, @jec_online! Vai ser um prazer recebê-los em nossa terra.

O Ceará também comentou.

- Já sabemos o nosso adversário na 1ª fase da Copa do Brasil! O Vozão irá enfrentar o Central de Caruaru/PE! Passando de fase, o Ceará enfrentará Boa Esporte ou Foz do Iguaçu. Nas fases iniciais, o Mais Querido será visitante. Pra cima deles, Vovô.

O Fortaleza não esteve neste sorteio porque só entra nas oitavas de final da competição por ter vencido a Série B do Campeonato Brasileiro.