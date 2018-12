Clodoaldo foi punido em caso similar em 2000 

O futebol cearense teve um quadro famoso, na virada do século, de comprovação na adulteração de certidão de nascimento, situação simular a do jogador Ernandes, que jogou uma partida pelo Ceará na Série A e corre o risco de ser punido. Em 2000, o tabelião do Cartório de Registro Civil de Ipu, Francisco de Assis Araújo Tavares, confirmou uma irregularidade no documento do atacante Clodoaldo, então destaque do Fortaleza. Na ocasião, o clube não foi punido, o que deve ocorrer o mesmo no caso Ernandes, com Ceará e Goiás envolvidos.

Na época, o atleta tinha um registro falso junto à Federação Cearense de Futebol (FCF), onde constava a data de nascimento no dia 28 de dezembro de 1980. A farsa foi comprovada depois da apresentação do livro de registro do cartório. "Clodô" nasceu praticamente dois anos antes, no dia 22 de dezembro de 1978.

Como punição, o então presidente da FCF, Fares Lopes, suspendeu preventivamente o "Baixinho" por 29 dias. Com isso, Clodoaldo ficou de fora da decisão do Campeonato Cearense 2000.