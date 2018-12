Clippers bate o Mavericks e encerra jejum; Heat quebra série invicta do Rockets

Depois de amargar uma sequência de quatro derrotas, o Los Angeles Clippers encerrou o seu jejum de vitórias ao bater o Dallas Mavericks por 125 a 121, em casa, em um dos jogos da rodada desta quinta-feira (20) na NBA. O resultado fez a equipe da Califórnia passar a contabilizar 18 triunfos em 31 partidas, retrospecto que a deixa na 6ª posição da Conferência Leste. Já o time texano é o 10ª, agora com 15 derrotas em 30 confrontos.

No confronto travado no Staples Center, o Clippers contou com o retorno de Lou Williams, que se destacou ao fazer 26 pontos e terminar o duelo como segundo maior cestinha da franquia, sendo que ainda deu oito assistências. O maior pontuador do time foi o italiano Danilo Gallinari, com 32.

Pelo lado do Mavericks, o novato Luka Doncic voltou a mostrar o seu grande talento e terminou o jogo também com 32 pontos. Já DeAndre Jordan, que pela primeira vez atuou no Staples Center contra o seu ex-time e chegou a receber uma homenagem pelas dez temporadas como atleta do time de Los Angeles, fez um "double-double" ao marcar 11 pontos e apanhar 22 rebotes.

Miami freia Harden e bate invicto Houston

No outro jogo da rodada, o Miami Heat soube aproveitar o fator casa para desbancar o favoritismo do Houston Rockets com uma vitória por 101 a 99 e quebrou a invencibilidade do rival, que vinha de cinco triunfos consecutivos. A nota triste fica com a lesão sofrida pelo por Chris Paul, que só pôde atuar por 12 minutos. Sem o astro, James Harden brilhou mais uma vez como cestinha, marcando 35 pontos e 12 assistências.

.@JHarden13 surpasses 60 #NBAFantasy points for the 4th time in 5 games to top the leaderboard for December 20th! pic.twitter.com/L6RXrEjHZs — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 21 de dezembro de 2018

A bela atuação do ala não foi suficiente para evitar a 15ª derrota do time em 31 jogos, retrospecto que o deixa na 8ª posição da Conferência Oeste, fechando a zona de classificação dos playoffs. Enquanto isso, o Heat é o 9ª colocado do Leste, com 14 triunfos em 30 partidas.