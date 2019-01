Clima de respeito marca encaradas do media day do UFC Fortaleza

Muito respeito e seriedade entre os lutadores marcaram as encaradas do media day do UFC Fortaleza realizado na manhã desta quinta-feira (31), em hotel localizado na Avenida Beira Mar, onde toda a delegação do evento está hospedada. Antes disso, vários jornalistas de veículos locais, nacionais e internacionais tiveram a oportunidade de entrevistar os combatentes.

O mais assediado de todos, como não poderia ser diferente, foi o ex-campeão dos penas, José Aldo Júnior, que foi o último a chegar no salão e deixou o recado para os fãs cearenses do MMA. "Eu espero uma grande luta e os fãs daqui de Fortaleza merecem isso", disse o manauara, que enfrenta Renato Moicano da coluta principal do evento.

O brasiliense, no entanto, voltou a elogiar o "campeão do povo" e disse que sonha em fazer história no próximo sábado (2), no Centro de Formação Olímpica (CFO). "Fico muito feliz e muito realizado de fazer uma luta contra o José Aldo no Brasil. Vamos chegar sábado bem para realizar uma grande luta. 2019 é o ano que quero disputar o cinturão da categoria", declarou Moicano.



Raphael Assunção e Marlon também demonstram respeito durante encarada

Os astros da luta principal, Raphael Assunção e Marlon Moraes, citaram o foco na reta final da preparação para o duelo que define o próximo desafiante ao cinturão da categoria peso-galo. "É uma nova chance de mostrar meu trabalho e realizar um sonho", cravou Assunção. "Acho que a divisão vai ser decidida sábado à noite na minha luta contra o Raphael", reforçou Moraes.