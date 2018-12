Citado por Sampaoli, Pelé deseja sorte e sucesso ao técnico argentino no Santos

O argentino Jorge Sampaoli foi apresentado, nesta terça-feira (18), em São Paulo, como o novo técnico do Santos. Em sua entrevista coletiva, citou craques que vestiram a camisa do time santista, como Pelé e Neymar, para falar que a equipe vai ter um estilo de jogo ofensivo. E foi o Rei do Futebol que deu as boas vindas, através de suas redes sociais, ao treinador.

"Bem-vindo ao Santos, Jorge. Eu espero que você tenha muito sucesso no nosso maravilhoso clube. Se eu puder ajudar, é só avisar. Boa sorte!”, escreveu Pelé em sua conta oficial no Twitter.

