Chelsea vence Crystal Palace e se consolida em 4º lugar no Inglês

O Chelsea está consolidado na zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa através do Campeonato Inglês. Neste domingo (30), o time londrino enfrentou alguma dificuldade, mas conseguiu uma vitória magra, por 1 a 0, sobre o Crystal Palace, fora de casa, pela 20ª rodada.

Com o triunfo, o Chelsea chegou aos 43 pontos e ocupa a quarta posição, com uma vantagem de cinco para o quinto colocado Arsenal, que tropeçou neste fim de semana - perdeu por 5 a 1 para o Liverpool, no sábado (29). Já o Crystal Palace parou nos 19 pontos, em 14º lugar, sob risco de rebaixamento.

A vitória deste domingo foi a segunda consecutiva do Chelsea, mas poderia ter sido obtida com mais facilidade. Afinal, no primeiro tempo, o time teve um gol de Giroud anulado, por impedimento. E acertou duas vezes a trave, em uma cobrança de falta de Willian e também numa finalização de Jorginho após cobrança de escanteio.

Mas o gol da vitória do Chelsea saiu logo no início da etapa final, aos seis minutos. No lance, David Luiz lançou Kanté, que penetrava na área, dominou a bola no peito e finalizou para as redes, surpreendendo a marcação adversária.

O Chelsea ainda teria mais um gol anulado por impedimento, novamente de Giroud, e levou alguns sustos em jogadas aéreas do Crystal Palace nos minutos finais da partida, mas conseguiu garantir o triunfo magro.

Agora, o time voltará a jogar na quarta-feira, quando receberá o Southampton pelo Inglês. No mesmo dia, o Crystal Palace vai ser visitante contra o Wolverhampton.