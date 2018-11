Ceni diz que emoção com título da Série B do Fortaleza é maior que conquistas no São Paulo

Rogério Ceni foi campeão brasileiro como jogador pelo São Paulo em 2006, 2007 e 2008. Mas, na noite dessa quinta-feira (15), na festa do título da Série B agora como técnico do Fortaleza, ele admitiu ter viver uma emoção maior do que quando atuava. O comandante do Leão, mais uma vez, fez questão de exaltar os atletas que deram a taça ao clube no ano do Centenário.

"Cada partida é uma história diferente. A emoção é a mesma de quando eu fui campeão brasileiro como atleta. Aliás, até maior. Porque você consegue botar o teu trabalho em prática e ver o sucesso final. Eu acho que é muito do talento do jogador, da cabeça boa de cada atleta. Eles são os grandes astros do espetáculo. Mas você saber que fez parte daquilo também é emocionante", afirmou.

O técnico afirmou ainda que deve avaliar o futuro em mais uma semana, se segue com o Fortaleza para 2019. A ideia da diretoria é contar com Ceni para o próximo ano. Ele, por outro lado, quer "pesar", já que crê em mais dificuldade na Série A do Brasileirão.

"O problema é o seguinte. Em 2019, a gente dificilmente consegue entregar para eles uma festa desse tamanho. É o ano do Centenário. Fechamento do ano com título. E você tem que pesar. Nós deixamos uma história tão bacana. Não conseguir repetir essa história é até certo ponto frustrante. Claro que o objetivo final do Fortaleza deve ser permanecer mais tempo em uma Série A, se estruturar mais, mas às vezes é constrangedor você não ter força para brigar por um título. Vamos analisar por mais uma semana. O importante era apresentar essa festa bonita de hoje. Vamos ver no futuro o que a gente pode vislumbrar entregar para o clube", declarou.

A vitória do Fortaleza diante do Juventude por 4 a 1 veio para coroar uma temporada ótima, com direito ao título da Série B do Brasileiro. Neste sábado (15), na Arena Castelão, teve hino na sanfona, mosaico dos torcedores, dois gols de Gustavo, que segue na artilharia do País com 30 gols. Marlon, do Fortaleza, também fez dois. Hugo Sanches descontou para os visitantes. E mais uma vez a torcida deu exemplo. Ceni comentou.

"A festa que eles fizeram aqui poucos lugares se faz. Quando você entra aqui com 57 mil pessoas é algo que você leva para a vida", finalizou.