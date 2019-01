Ceni conta com entrosamento dos 11 remanescentes do elenco de 2018

Com nove jogadores contratados e mais 11 que atuaram no time titular ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, o Fortaleza espera caminhar junto com a sua torcida nas quatro competições que disputará em 2019.

Para o meia Marlon, caminhar junto com a torcida, tal como ocorreu no ano passado, será fundamental para o sucesso do time em quatro competições que o Leão terá ao longo do ano de 2019.

Ele lembra que a torcida tem como referência os jogadores remanescentes, que fizeram pelo menos uma partida no time titular, o qual se sagrou campeão brasileiro da Série B em 2018.

O meia Marlon, na sua primeira entrevista de 2019, ontem pela manhã na sala de imprensa no CT Ribamar Bezerra, levou uma mensagem de confiança para o novo ano, endereçado à torcida do Leão: “Minha mensagem é que caminhemos juntos, como aconteceu na Série B. Foi de extrema importância o torcedor ter estado do nosso lado, lotando estádio, comparecendo e empurrando a nossa equipe e no final, todos saíram comemorando, com o acesso e título brasileiro. Agora serão quatro competições e esperamos ir o mais longe possível em cada um delas”, disse o jogador.

Duas partidas

O Fortaleza fará apenas duas partidas no mês de janeiro, sendo apenas uma delas na Arena Castelão. No dia 15, às 21h30, o time estreia na Copa do Nordeste contra o Náutico, em Recife e no dia 27, joga diante de sua torcida, às 17 horas contra o CSA, na Arena Castelão. “Essa parte da pré-temporada vai servir para aprimorar nossa parte física para esses jogos”, disse Marlon.