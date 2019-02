Cearense Thiago Pitbull vence americano no UFC Fortaleza

Ele era o único cearense no card do UFC Fortaleza e não podia falhar com a sua torcida. Em luta dura e até polêmica pelo resultado final, o brasileiro venceu o americano Max Griffin na decisão dos juízes.

Thiago não teve vida fácil, mesmo empurrado com os gritos da torcida local, que não paravam de incentivar. No primeiro round, o brasileiro até começou bem com alguns chutes rasteiros, mas foi logo golpeado e foi ao chão, no que parecia ser o início do nocaute adversário.

Mas aos poucos, no ritmo dos gritos da torcida, o Pitbull se mostrou, principalmente no segundo round, quando começou a causar dano no adversário. Thiago acertou bons chutes na região do abdômen de Griffin e também ficou perto do nocaute. No fim do segundo round, o brasileiro ainda foi surpreendido com o um novo 'knockdown', mas foi salvo pelo gongo.

No terceiro e decisivo round, a luta ficou amarrada. Os dois adversários alternaram quedas e a decisão ficou para os juízes. No fim, decisão dividida e vitória do cearense para delírio da galera no CFO.