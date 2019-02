Cearense Thiago Monteiro encara esloveno Aljaz Bedene, nesta quarta, pelas oitavas do Rio Open

Após vencer na estreia do Rio Open, o tenista cearense Thiago Monteiro volta a quadra nesta quarta-feira (20), às 19 horas, para encarar o esloveno Aljaz Bedene, (83º do ranking) pelas oitavas de final do torneio internacional.

Monteiro havia batido o português Pedro Sousa, nº 99 no ranking da ATP, nessa terça-feira (19). "Meu jogo está evoluindo, mas preciso melhorar meu saque para o próximo jogo, porque Bedene tem um estilo bem agressivo e chega embalado por vencer o Cechinnato, que acabou de conquistar o título em Buenos Aires”, disse o brasileiro, 126º do ranking.

A principal surpresa desta terça (19) foi a derrota do maior favorito, o austríaco Dominic Thiem, oitavo colocado do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), para o sérvio Laslo Djere, 23, número 90 do mundo.

Irreconhecível, o campeão do Rio Open de 2017 e finalista de Roland Garros no ano passado foi eliminado no saibro do Jockey Club em sets diretos (duplo 6/3).

Thiem se juntou aos italianos Fabio Fognini (cabeça de chave número 2) e Marco Cecchinato (3), ao sérvio Dusan Lajovic (6), ao tunisiano Malek Jaziri (7) e ao chileno Nicolas Jarry (8) na surpreendente lista de favoritos eliminados logo na estreia.

Apenas o português João Sousa (cabeça de chave 5) confirmou o favoritismo na primeira rodada. A noite desta terça ainda terá a partida entre o argentino Diego Schwartzman (atual campeão e cabeça de chave 4) e o uruguaio Pablo Cuevas, vencedor em 2016.