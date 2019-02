Cearense sobrevivente de tragédia no Flamengo, goleiro Dyogo tem talento 'acima da média'

O goleiro cearense Francisco Dyogo Bento Alves (15), um dos sobreviventes da tragédia que vitimou 10 adolescentes no Ninho do Urubu, na manhã desta sexta-feira (8), está fora de perigo, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Dyogo é considerado uma grande promessa do futebol e se destacou no Estação, onde foi campeão cearense sub 13 em 2017. O atleta era pretendido por Flamengo e Fluminense, e optou pelo rubro-negro. Ele está no Rio de Janeiro desde o início do ano passado.