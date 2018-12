Cearense é campeão mundial na natação e bate recorde na China com seleção

O jovem time brasileiro surpreendeu ao ganhar medalha de ouro do Mundial de piscina curta 4x200m livre, nesta sexta-feira (14), em Hangzhou, na China. Além da conquista, o jovem time formado por Fernando Scheffer, Leonardo Santos, Breno Correia e o cearense Luiz Altamir, também alcançou também outro grande feito: a quebra de um recorde mundial. A equipe liderou a prova e bateu com o tempo de 6m46s81, batendo a antiga marca de 6m49s04.

O curioso é que todos as equipes que chegaram ao pódio nadaram abaixo do recorde. O time da Russia levou a prata com apenas 0s03 a mais que os brasileiros. Com 6min47s53, a China ficou com o terceiro lugar.

A surpresa com a equipe se deu principalmente pela alteração pré-prova e pela posição na classificação. O Brasil avançou para a final na 6º posição, com Leonardo Santos na vaga de Leonardo de Deus. A juventude dos brasileiros também impressiona. Leonardo Santos, o mais velho dos quatro, tem apenas 23 anos. Luiz Altamir, tem 22, Scheffer, 20, e Breno é o mais jovem com apenas 19.

Em ritmo forte, Luiz Altamir iniciou a prova e liderou praticamente todos os primeiros 200 metros. Em seguida, Scheffer segurou a liderança. Santos assumiu e teve dificultades em permanecer em primeiro, mas Correia fechou brilhantemente e garantiu a medalha de ouro.