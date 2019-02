Cearense Cauan Emanuel, do Flamengo, chega em Fortaleza 

O atleta cearense Cauan Emanuel, de 14 anos, um dos sobreviventes do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, que vitimou 10 atletas e deixou 3 feridos, chegou em Fortaleza na madrugada desta sexta-feira (15). O voo em que o atleta estava pousou no Aeroporto Internacional Pinto Martins às 23h55min.



Cauan era aguardado pela namorada, a avó materna, a irmã e os primos, que estavam no saguão do aeroporto. Às 0h50min deste sábado (16), o atleta desembarcou acompanhado dos pais, Suyene Daniele e Jhon Emanuel, da avó paterna, Vera Lúcia e do irmão.



Na ocasião, o jogador se manteve calado, abraçou a namorada que correu a seu encontro e seguiu para um táxi. Ele ainda teve tempo de trocar algumas palavras com a irmã, quando já estava dentro do carro.



Conforme a mãe de Caun, ele não estava autorizado a falar com a imprensa. "Ele está bem e é só isso que a gente pode falar", afirma Suyenne. Cauan Emanoel deixou o hospital na última segunda-feira (11) e foi o primeiro dos três feridos no incêndio no Ninho do Urubu a ir para casa.



Outro sobrevivente que deve chegar a capital cearense nos próximos dias é o goleiro Francisco Dyogo, 15 anos. Ele estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca e recebeu alta nesta sexta-feira (15).

