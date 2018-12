Cearense Amandinha é eleita pela 5ª vez a melhor jogadora de futsal do mundo

A cearense Amandinha, jogadora do Leoas da Serra-SC e da seleção brasileira de futsal, foi eleita a melhor jogadora do mundo pelo quinto ano consecutivo.

A eleição anual, denominada Agla Futsal Awards, é realizada através do site especializado na modalidade, Futsal Planet. No masculino, o português Ricardinho confirmou o favoritismo e levou o prêmio de melhor jogador do mundo pela sexta vez.

Além de Amandinha, outras quatro brasileiras estiveram entre as 10 indicadas ao prêmio de melhor do mundo: Vanessa Pereira (quarto lugar), Renatinha (quinto), Diana (oitavo) e Débora Miúda (nono).

Confira a lista dos vencedores do Agla Futsal Awards 2018:

Melhor jogador

1º) Ricardinho (Portugal)

2º) Gadeia (Brasil)

3º) Adrián Pola (Espanha)

Melhor jogadora

1ª) Amandinha (Brasil)

2ª) Amelia Flor (Espanha)

3ª) Ana Filó (Portugal)

Melhor jogador jovem

1º) Antonio Fernan (Espanha)

2º) Yanar Asadov (Rússia)

3º) Marcel (Brasil)

Melhor goleiro

1º) Léo Higuita (Cazaquistão)

2º) Jesús Parrón (Espanha)

3º) Guitta (Brasil)

Melhor goleira

1ª) Ana Catarina (Portugal)

2ª) Silvia Outón (Espanha)

3ª) Anastasia Ivanova (Rússia)

Melhor árbitro

1º) Nikola Jelic (Croácia)

2º) Irina Velikanova (Rússia)

3º) Ricardo Amaral Messa (Brasil)

Melhor seleção

1º) Portugal

2º) Brasil

3º) Espanha

Melhor clube

1º) Inter Movistar (Espanha)

2º) Sporting (Portugal)

3º) Sorocaba (Brasil)

Melhor técnico de seleções

1º) Jorge Braz (Portugal)

2º) Sergey Skorovich (Rússia)

3º) Bruno Formoso (Espanha)

Melhor técnico de clubes

1º) Jesús Velasco (Espanha)

2º) Paulo Ricardo "Kaká" (Brasil)

3º) Nuno Dias (Portugal)