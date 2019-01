Cearense 2019: Fortaleza será mandante nos 2 clássicos na 2º fase; Ceará em nenhum

A segunda fase do Campeonato Cearense, que inicia neste sábado (03), já tem a sua primeira rodada definida e o sorteio dos mandos de campos. Ceará e Fortaleza, que entram no certame somente nesta fase, tiveram sortes diferentes no pleito. O Vovô terá apenas 3 mandos dos 7 jogos da segunda fase, incluindo o Clássico-Rei e Clássico da Paz, que serão administrados pela equipe adversária. Além disso, o Vovô viaja a Juazeiro do Norte para enfrentar o Barbalha no Estádio Romeirão, com data ainda a ser definida. O time ainda enfrenta o Floresta "fora de casa". Como mandante, o Ceará encara o Atlético/CE, Horizonte e Guarany.

O Fortaleza, por sua vez, terá 4 mandos de campos. Vai gerir a partida contra Ceará e também o Clássico das Cores contra o Ferroviário, ambos com datas a serem definidas. Também será mandante contra Floresta e Barbalha. Fora de casa, a equipe viaja a Sobral para enfrentar o Guarany, vai a Horizonte pegar o time da casa e encara o Atlético/CE, com mando de campo da Águia da Precabura.

Nesta segunda fase de estadual, os times jogam apenas sete vezes em grupo único. Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal e os quatro últimos são eliminados. Os confrontos da primeira rodada da segunda fase também já foram definidos. A FCF promete divulgar toda a tabela até o fim da tarde.

Veja as datas e confrontos da 1ª rodada

Sábado (2) 16h

PV

Ferroviário x Atlético/CE



Domingo (3) 16h

Domingão

Floresta x Ceará



Quarta (6) 20h

Castelão

Fortaleza x Barbalha



Quarta (6) 21:30h



Domingão

Horizonte x Guarany

Veja como ficou o sorteio dos mandos de campo