Ceará vende mais de 16 mil ingressos antecipados para jogo contra o Paraná

Com preços promocionais, a venda de ingressos para o jogo entre Ceará e Paraná, válido pela 36ª rodada da Série A, segue intensa. As equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira (22), às 20 horas ( de Fortaleza), na Arena Castelão.



Até o início da tarde desta terça-feira (20), de acordo com a assessoria de imprensa do Ceará, já foram vendidos 16.179 ingressos. A expectativa para o jogo é de um público superior a 40 mil torcedores, a exemplo do que aconteceu na partida contra o Inter, no último dia 11, onde 42.149 compareceram ao Castelão.

Confira os pontos de vendas e valores dos ingressos:

Vendas:

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE.

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

Valores:

-Torcida do Ceará:

1. Cadeira superior norte (esgotado), central (esgotado) e sul - R$ 20,00 (Inteira) e R$ 10,00 (Meia);

2. Cadeira inferior norte e sul - R$ 20,00 (Inteira) e R$ 10,00 (Meia);

3. Cadeira inferior central - R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (Meia);

4. Cadeira premium - R$ 140,00 (Inteira) e R$ 70,00 (Meia) ;

5. Cadeira especial R$ 60,00 (Inteira) e R$ 30,00 (Meia).

-Torcida visitante

1. Cadeira especial - R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia).