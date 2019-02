Ceará vence Horizonte no Castelão e termina a rodada na liderança do Cearense

Em partida válida pelo fechamento da 2ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, o Ceará recebeu, na noite desta quarta-feira (13), o Horizonte, na Arena Castelão. Com gols de Juninho e Chico, ambos no segundo tempo, o Vovô venceu por 2 a 0 e termina a rodada como líder do Estadual com 6 pontos.

O jogo

Em primeiro tempo de poucas oportunidades e muitos erros de passes, o Ceará e Horizonte não saíram do 0 a 0. Apesar do Alvinegro ter tido muito mais posse de bola, o Vovô teve dificuldades de passar pela marcação do Galo do Tabuleiro.

No retorno para a segunda etapa, as duas equipes continuaram cometendo os mesmos erros, mas o Vovô saiu na frente do placar.

Após Cristovam ser derrubado na área por Romulo, zagueiro formado nas categorias de base de Porangabuçu, Juninho cobrou pênalti e convertou a favor do Vovô aos 20 minutos do segundo tempo. Ceará 1x0 Horizonte

Na etapa final, o Vovô ampliou com golaço de Chico. O meia, que havia entrado aos 16 minutos na vaga de Willie, fez uma bela jogada indivual, driblou o marcador dentro da área e chutou colocado para fazer o segundo do Alvinegro. Ceará 2x0 Horizonte

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu chegou aos 6 pontos e subiu para a liderança da competição, ultrapassando o rival Fortaleza que já jogou na rodada e venceu o Guarany de Sobral.

O Ceará volta à campo no sábado (23), às 16h, para enfrentar o Vitória, no Barradão, pela 4ª rodada pela Copa do Nordeste. Já o Horizonte, que permanece em último sendo o único time da competição que ainda não pontuou, enfrenta o Floresta, na quarta (20), às 21h30, no Domingão, pela 3ª rodada do Cearense.