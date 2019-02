Ceará vence Altos/PI por 2 a 1 na Arena Castelão

Em jogo válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, Ceará recebeu o Altos/PI, na tarde deste sábado (8), e venceu pelo placar de 2 a 1, na Arena Castelão. Samuel Xavier e Felipe Baxola marcaram para o Alvinegro. Netinho diminuiu para o Jacaré.

HOMENAGEM

Antes da bola rolar no Castelão, foi feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do incêncio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, que deixou 10 garotos mortos e três feridos, na última sexta-feira (8).

Antes do início da partida entre @CearaSC e @altosoficial, foi respeitado 1 minuto de silêncio, na Arena Castelão, em respeito às vítimas do incêndio no CT do @Flamengo, na sexta (8), que deixou 10 garotos mortos e três feridos.



O jogo

Em primeiro tempo de muitos erros de passes e poucas chances de gol, o Ceará foi superior com maior posse de bola, mas pouco assustava.

No fim da primeira etapa, em boa jogada de Felipe Baxola, o meia tocou para Samuel Xavier encher o pé de fora da área e, aos 46, abrir o placar para o Vovô. Do outro lado, o pouco criou e não deu trabalho ao goleiro Richard.

De volta para etapa final, Lisca modificou sua equipe e entrou com Vitor Feijão na vaga de Chico para dar mais mobilidade pelos lados do campo.

Em vacilo do goleiro Richard, aos 36 minutos, o Altos chegou ao empate. Em cobrança de falta direto para o gol, o camisa 91 do Vovô deu rebote para o meio da área e Netinho só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e deixar tudo igual no placar.

Mas a felicidade da equipe piauiense durou apenas um minuto. Isso porque, aos 38, Felipe Baxola recolocou o Alvinegro de Porangabuçu na frente do marcador. O camisa 10 recebeu na entrada da área e, ao observar o arqueiro rival adiantado, chutou com efeito para encobrir o camisa 1 do Altos e fazer o segundo do Alvinegro.

Com o resultado, o Vovô chegou aos sete pontos e voltou para a liderança do Grupo B.

O Ceará volta à campo na próxima quarta-feira (13) para enfrentar o Horizonte, na Arena Castelão, às 20h, pela 2ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.