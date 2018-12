Ceará tem interesse no retorno de Marinho, confirma presidente Robinson de Castro

Querido pela torcida e campeão invicto da Copa do Nordeste em 2015, o Ceará tem interesse no retorno do atacante Marinho, atualmente no Grêmio, confirmou o presidente Robinson de Castro. O jogador se envolveu uma polêmica recentemente e deve deixar o clube gaúcho.

"Sempre, sempre. Sem dúvidas", disse o dirigente ao ser perguntado sobre o desejo de tê-lo novamente atuando no Alvinegro, que afirmou que está sempre em contato com Marinho e seu empresário.

Após o vazamento de um vídeo onde o atleta, que curte suas férias, se "oferece" para jogar no Flamengo, a diretoria do gremista o colocou na lista de dispensas do clube.

Com contrato com o time de Porto Alegre/RS até final de 2021, Marinho deve ser emprestado, o que aumenta a possibilidade do atleta retornar ao Vovô.

Mas a questão financeira pode ser um empecilho, já que o salário do atacante custa cerca de R$ 300 mil mensais e o teto salarial no elenco Alvinegro gira em torno R$ 100 mil.

Histórico no Alvinegro

Após ser destaque da equipe do Náutico/PE em 2014, Marinho chegou ao Alvinegro de Porangabuçu no início de 2015. Conhecido por sua raça e habilidade, o atacante foi ganhando a titularidade na equipe e a confiança da torcida.

Mesmo tendo ficado de fora do segundo jogo da final do Nordestão de 2015, o atacante foi um dos responsáveis pela grande campanha do time no campeonato. O alagoano da cidade de Penedo foi autor do gol que classificou a equipe cearense para a final no empate por 2 a 2 contra o Vitória, em Salvador.

A última partida de Marinho com a camisa do Ceará foi na Série B daquele ano, no empate por 3 a 3 contra o Santa Cruz/PE, na Arena Castelão. O atacante foi autor de dois gols.

Ao todo, foram 28 jogos disputados com a camisa Alvinegra e nove gols feitos.