Ceará sofre gol no fim, perde para o Bahia e se complica na Série A

O Ceará entrou em campo na Arena Fonte Nova contra o Bahia pela 34ª rodada da Série A precisando vencer para se afastar da zona de rebaixamento e encaminhar sua permanência. O Alvinegro até saiu na frente com Calyson no início do jogo, mas sofreu a virada aos 47 minutos do 2º tempo, complicando sua situação na tabela. Com a derrota por 2 a 1, o Vovô caiu para a 16ª colocação com 38 pontos e precisa torcer para a Chapecoense não vencer o Botafogo amanhã na Arena Condá para não voltar ao Z4. Na próxima rodada, o Vozão visita o Fluminense, na segunda-feira, às 19 horas (horário de Fortaleza) no Maracanã, buscando a reabilitação.

O duelo entre nordestinos foi de diferentes propostas de jogo. Enquanto o Bahia, time da casa, tomou a iniciativa do jogo e pressionou bastante, o Ceará se defendeu bem e procurou os contra-ataques.

Com este cenário, o Vovô segurou o time baiano nos primeiros 5 minutos para encaixar um contra-ataque e sair na frente: aos 7 minutos, Ricardinho fez belo lançamento para Samuel Xavier, que cruzou para Calyson finalizar, praticamente em cima da linha: 1 a 0 para o Vovô.

A partir daí o que se viu foi uma pressão forte do Bahia, com o Ceará se defendendo como podia e buscando outro contra-ataque. E como a jogada pretendida pelo time cearense não saía, o tricolor baiano tinha sempre a bola e empilhou chances de gol, com Edigar Junio, Ramires e Douglas Grolli, todas com Everson defendendo.

Com tanta pressão, o Vovô tentou sair mais para o jogo na parte final do 1ºtempo e quase ampliou em chute forte de Calyson para grande defesa de Douglas.

Mas após o lance o Bahia retomou o controle do jogo e empatou aos 43 minutos: Elton cruzou para a área e Zé Rafael cabeceou para o gol, encobrindo Everson: 1 a 1.

Com o gol sofrido no final do 1º tempo, o Ceará iniciou a etapa final com uma postura mais ofensiva, saindo mais para o jogo. Assim, o Vovô não permitiu uma pressão do Bahia e equilibrou a partida. O time da casa até tentou pressionar como no primeiro tempo, mas também sentiu o ritmo de jogo e já não atacava com tanta velocidade.

Assim, as chances rarearam. Pelo Ceará, Ricardinho bateu de fora da área com perigo e pelo Bahia, Paulinho bateu cruzado para defensa de Everson.

Com o Alvinegro também sentindo o desgaste físico, Lisca fez as três alterações depois dos 30 minutos, entrando Pedro Ken, Arnaldo e Fabinho.

As alterações não melhoraram o time, que não conseguiu segurar o Bahia: aos 47 minutos, Bruno deu passe para Edigar Junio mandar de letra para o gol: 2 a 1.