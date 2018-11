Ceará só depende de si para garantir Sul-Americana; confira os cálculos

Com a espetacular permanência na Série A do Campeonato Brasileiro ao fim da 37ª rodada, o Ceará concentra suas atenções para uma vaga na Copa Sul-Americana. De acordo com o site Chance de Gol, a possibilidade de classificação do time cearense é de 44%.

Assim, o Alvinegro está em situação privilegiada na tabela para o objetivo, já que está na zona de classificação em 13º com 43 pontos e só depende de si na última rodada para se garantir na competição internacional em 2019. Para isso, o Vovô só precisa vencer o Vasco no domingo às 16 horas no Castelão, em jogo pela última rodada e jogar a competição pela 2ª vez em sua história.

Caso empate, e chegue aos 44 pontos, a equipe se garante na 'Sula' caso Fluminense e Chapecoense não vencerem seus jogos. A Chape (16º com 41) joga em casa contra o São Paulo, enquanto o Fluminense (14º com 42) recebe o América/MG no Maracanã; Se algum dos adversários vencer e o Vovô terminar em 14º, terá que torcer para que o Atlético/PR seja campeão da Sul-Americana este ano e abra outra vaga.

Em caso de derrota, o Vovô não terá chance de disputar a competição, já que seria ultrapassado por no mínimo dois adversários (Vasco, Fluminense ou América/MG).