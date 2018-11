Ceará se recupera, vence nos pênaltis e fica com título do Campeonato Cearense Feminino

Não teve jeito. O Tiradentes até que tentou, mas o Ceará ficou com o título do segundo turno e garantiu a conquista geral do Campeonato Cearense Feminino de Futebol. Depois de um jogo movimentado, depois de sair perdendo por 2 a 0, a equipe do Vovô conseguiu se recuperar no placar e levar a partida para os pênaltis, vencendo já nas cobranças alternadas. O jogo foi realizado no estádio Presidente Vargas (PV), neste sábado, às 17h.

Primeiro tempo

O jogo começou de forma lenta, com as duas equipes se estudando bastante e sofrendo com as péssimas condições do gramado do PV. Mas a tranquilidade durou pouco. Logo aos 13 minutos, o Tiradentes abriu o placar com uma jogada improvável. Taci, artilheira do campeonato, arriscou da entrada da área e acabou encobrindo a goleira do Ceará.

Aparente tranquilas, por já terem conquistado o título do primeiro turno do campeonato, as jogadoras do Ceará demoraram a reagir, mas conseguiram dominar as ações ofensivas a partir da primeira metade do primeiro tempo.

Aos 24, Jady perdeu uma ótima oportunidade de empatar o jogo. Após bela jogada de Marta, a camisa 10 do Vovô completou um lançamento já na pequena área do Tiradentes, mas acabou parando em uma bela defesa de Thais.

Logo em seguida, o Ceará desperdiçou mais duas oportunidades. Aos 25, Rhayanna cortou a zagueira do Tigre e tentou surpreender a goleira Thais, mas a bola bateu na trave. Na sobra, Fátima teve outra boa oportunidade de igualar as ações, mas acabou chutando por cima do gol.

No fim da primeira etapa, já aos 42, Rafaela, de pênalti, ampliou a vantagem do Tiradentes, aumentando a pressão em cima das jogadoras do Vovô.

Segundo tempo

Mais focada na segunda etapa, a equipe do Vovô conseguiu reverter a situação e empatar o jogo, contando com a expulsão da lateral Rafaela.

Aos 9, Marta diminuiu a diferença.

Depois de dois chutes na trave do Tiradentes, a bola sobrou para a atacante do Vovô, que conseguiu abrir espaço na área ao driblar uma das zagueiras e bateu colocado no canto oposto de Thaís, marcando o primeiro gol do Ceará na partida.

Aos 13, contando os espaços gerados pela expulsão de Rafaela, Rhayanna completou ótimo cruzamento para igualar o placar e levar a partida para a disputa de pênaltis, que terminou com a vitória do Ceará.