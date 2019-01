Ceará se reapresenta com grande presença de público

Foram mais de 30 dias sem contato com o time. O suficiente para despertar saudade do torcedor alvinegro, que compareceu em bom número para acompanhar a reapresentação do time no Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, nesta quinta-feira (3).

Segundo a assessoria de comunicação do clube, apenas o meia Felipe Baxola, último a ser confirmado com reforço do Vovô, não se apresentou ainda. O atleta vem do clube japonês Sanfrecce Hiroshima.

Confira a festa da torcida:

O Ceará conta com um elenco de 31 jogadores, dos quais 10 não estavam na temporada de 2018. São eles: o zagueiro Charles, o lateral direito Cristovam, o volante William Oliveira, os meias Chico, Felipe Baxola e Fernando Sobral e os atacantes João Paulo, Matheus Matias, Vitor Feijão e Willie.

O Vozão estreia na temporada de 2019 no dia 17 de janeiro, quando enfrenta o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.