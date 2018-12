Ceará renova contrato com zagueiro Eduardo Brock

O Ceará acertou a permanência do zagueiro Eduardo Brock para a temporada 2019. Brock foi um dos destaques no elenco deste ano, que reagiu no returno do Brasileirão e manteve o alvinegro na elite do futebol nacional.

Eduardo Brock fez sua estreia na vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Sport, em 18 de julho. Nesta temporada, ele fez oito jogos pelo Vovô sendo três como titular. O atleta falou sobre a renovação com o Alvinegro no site oficial do clube.

"Expectativa muito boa. Eu tenho certeza que, junto com o Ceará, podemos crescer muito mais em 2019. Acredito que, para mim, será mais um ano incrível. Eu aprendi muito nesse pouco tempo de clube e tenho certeza que irei aprender ainda mais. Darei o meu melhor sempre que vestir essa camisa. Agradeço a todos que acreditaram e confiaram no meu trabalho", afirmou Brock.