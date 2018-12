Ceará renova com Ricardinho e Juninho Quixadá

Os meias Juninho Quixadá e Ricardinho renovaram com o Ceará até 2020 e 2019, respectivamente. Com a camisa do Ceará, Juninho Quixadá tem dois gols, em 14 jogos. Ricardinho tem 38 gols em 260 jogos que fez pelo clube. Os dois foram importantes na campanha do time na Série A, com a permanência selada na penúltima rodada. A informação foi divulgada pelo repórter Déo Luis, da Rádio Verdes Mares.

Um dos grandes destaques da equipe do Ceará, Juninho Quixadá sofreu uma lesão no tendão adutor da coxa esquerda, durante a partida contra o Atlético-MG, válida pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão, e ficou fora dos jogos da equipe no restante da temporada. E três assistências.

Ricardinho chegou a figurar no banco de reservas, mas ganhou oportunidade com Lisca, se destracando nos jogos finais da equipe, como nos duelos contra Internacional e Atlético/PR. No Ceará, o meia já conquistou títulos importantes, como o da Copa do Nordeste.