Ceará renova com o zagueiro Tiago Alves

Depois de renovar com os meias Ricardinho e Juninho Quixadá, o Ceará confirmou a renovação do zagueiro Tiago Alves. O defensor foi titular da campanha de recuperação do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Permanecer por mais um ano nesse clube, que tanto me faz bem, é muito gratificante. Agradeço ao carinho dos torcedores, que sempre me espeitaram bastante. Eu sou muito grato por tudo o que eles fizeram por nós durante todo esse ano. Aos diretores e comisão técnica pela confiança no meu trabalho. Em 2019, nós teremos quatro competições e vamos dar o nosso melhor em todas. Queremos começar com o pé direito, fazer um ano consistente e mais tranquilo do que foi 2018", afirmou o capitão Tiago Alves.

Tiago estrou pelo Ceará ainda em 2017, na campanha de acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Contra o Goiás, o zagueiro entrou aos 33 minutos do 2º tempo substituindo Rafael Pereira. Neste ano, em abril, Tiago Alves retornou ao Vozão para reforçar a equipe no restante da temporada e como titular, ajudou o clube a conquistas a permanência na Série A. Ao todo, foram 41 jogos com o manto alvinegro sendo 36 como titular e 30 como capitão.