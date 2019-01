Ceará recebe proposta do Atlético/MG pelo jogador Felipe Jonatan

O Atlético/MG está negociando contratação do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do Ceará. O jogador tem 20 anos e fez uma boa temporada 2018 com a camisa do Vozão. O lateral é monitorado pelo Galo há algum tempo e as negociações estão avançando, de acordo com notícia publicada no GloboEsporte.com. Felipe renovou contrato com o Ceará recentemente e tem vínculo até 2022 com o time de Porangabuçu. A multa rescisória do contrato está cotada em R$ 6 milhões. Porém, assim como no caso do goleiro Everson, o Ceará quer o pagamento da multa à vista.

O Galo teria tentado pagar o valor parcelado e, agora, estaria negociando para chegar ao total de R$ 4,5 milhões. Além da idade e do bom desempenho em 2018, uma característica de Felipe Jonatan que agrada a comissão técnica do Atlético-MG é a polivalência. Caso seja contratado, ele disputaria posição com Fábio Santos, que é o titular, e Hulk.

Vovô alvo de cobiça

O interesse do Atlético/MG em Felipe Jonatan se une a outras propostas que surgiram no cotidiano do Ceará nos últimos dias. O zagueiro Luiz Otávio e o goleiro Everson foram alvo do Grêmio. O goleiro, inclusive, recebeu proposta recente do Santos e ficou sem treinar por dois dias. O volante Richardson foi vendido ao futebol japonês. Ainda no ano passado, o atacante Arthur foi negociado com o Palmeiras, naquela que foi considerada a maior transação da história do futebol cearense.