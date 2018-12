Ceará pode contar com retornos dos meias Lima e Felipe Baixola

Com o calendário cheio e bem disputado para 2019, o Ceará pode contar com os retornos de Lima e Felipe "Baixola" Silva. Os meias tiveram passagens pelo Vovô e atualmente defendem clubes do continente asiático.

Jovem de 22 anos, Lima chegou ao clube, por empréstimo do Grêmio/RS, em julho do ano passado, como uma aposta, e foi um dos principais responsáveis pelo acesso do Alvinegro para à Série A do Campeonato Brasileiro em 2017.

O atleta disputou 22 jogos pela equipe na segunda divisão nacional e marcou cinco gols, além de várias assistências. Uma delas na vitória de 1 a 0 contra o Internacional/RS, maior rival do tricolor gaúcho, no estádio Beira Rio.

Emprestado pelo clube gremista, Lima atualmente defende o Al Wasl, equipe dos Emirados Árabes Unidos. Em 17 jogos, o atleta balançou as redes três vezes.

Outro que também deixou saudades no torcedor Alvinegro é o armador Felipe. Camisa 10 do Vovô na Série B de 2016, o meia se destacou no campeonato, apesar do clube não ter conseguido naquele ano o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro.

Em 40 jogos com a camisa do time de Porangabuçu, o meia marcou cinco gols e ficou marcado por suas assistências em jogadas de velocidade e habilidade.

O meia de 28 anos chegou ao Alvinegro em março de 2016 por empréstimo do Athetlico Paranaense e está no Sanfrecce Hiroshima, do Japão, desde o ano passado. Com a equipe asiática são, ao todo, seis gols em 43 jogos.

Na atual temporada, Felipe disputou 10 partidas - um total de 666 minutos - e marcou um gol.

Opinião do treinador

Em "sabatina" de torcedores em um grupo de WhatsApps, o técnico Lisca citou os nomes de Felipe e Lima como jogadores que interessam ao clube para a próxima temporada.

"Eu espero o Felipe aqui com a camisa 10 e ele escolhe onde vai jogar. Esse cara é diferenciado", disse Lisca, em elogiou ao ex-meia do Vovô. "Trabalhei com ele pouco tempo, mas é um jogador que aprecio muito. Ele tem uma ótima relação comigo e com o Robinson".

"Lucas Fernandes, Giovanne, Leandro Pereira, Léo Ceará, Lima.. alguns deles nós estamos conversando e dois ou um bem encaminhados", finalizou.