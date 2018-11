Ceará pode confirmar permanência na Série A já no domingo

O Ceará já faz os cálculos, depois de vencer o Paraná, sobre a permanência na Série A do Brasileiro na 37ª rodada. Se vencer o Atlético-PR na Arena da Baixada no domingo (25), às 17 horas (de Brasília), o Vovô chega aos 45 pontos e já não precisará de depender de ninguém para seguir na elite. Caso empate, são três cenários para vislumbrar: chega aos 43 pontos e precisa torcer para o Sport não vencer o São Paulo, no Morumbi, e o América-MG não ganhar do Bahia, no Independência.

Caso o Vovô saia da Arena da Baixada sem somar pontos, torce para o Sport perder para o São Paulo, para o Vitória ser derrotado ou empatar com o Grêmio, e para o América-MG não vencer o Bahia. Apesar de ainda não estarem totalmente livres do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Ceará e Vasco afastaram-se do Z-4 na quinta (22), e alcançaram posições até certo ponto confortáveis na tabela do segundo turno. Principalmente o Vovô, que faz incrível campanha de recuperação após a péssima primeira metade do campeonato, e agora está em sexto lugar na metade final.