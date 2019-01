Ceará perde e é eliminado da Copinha; Leão empata e passa em segundo

Acabou a participação do Ceará na 50ª edição da Copa São Paulo. Diferente das competições anteriores, dos últimos anos, o Vovô sequer passou de fase, parando no grupo 1 da competição, que tinha Ceilândia, Ponte Preta e Andradina.

Na partida desta quarta-feira (9), o alvinegro cearense encarou o Andradina e foi derrotado pelo placar de 2 a 1. Com o placar, o time somou apenas 4 pontos, ficando atrás da Ponte Preta e do seu algoz na tarde de hoje.

Leão segue vivo

Situação diferente que vive o Fortaleza. Mesmo empatando com o Primavera, em 1 a 1, a equipe leonina passou para a próxima fase da competição em segundo lugar. Nas partidas anteriores, venceu a Queimadense e o Sertãozinho. Agora, a equipe do técnico Marconne Montenegro encara o Visão Celeste (RN), que passou em primeiro lugar no seu grupo, que tinha Desportivo Brasil, Remo e Uberlândia.

O terceiro participante cearense na Copa São Paulo, o Horizonte já havia sido eliminado ontem, quando empatou com o Cuiabá em 1 a 1. O Galo do Tabuleiro terminou em quarto lugar no seu grupo, que tinha Cuaibá, Botafogo e Francana.