Ceará organiza "Feijoada da Arrancada" para apresentar elenco de 2019

Para apresentar o plantel de 2019, o Ceará fará a "Feijoada da Arrancada" no dia 13 de janeiro, no Iate Clube, a partir do meio-dia. Além de três atrações musicais, o evento também contará com a presença dos jogadores do atual elenco do clube.

A diretoria do clube alugou o local para receber até 1.500 pessoas para o evento de lançamento do novo elenco para esta temporada atual.

"É uma grande feijoada para lançar o plantel do time de 2019", disse Licinio Correia, comodoro do Iate Clube.

As entradas podem ser adquiridas em todas as lojas Sou Mais Ceará.

O evento contará com as atrações das bandas Psirico, Lagosta Bronzeada e o grupo de pagode Além da Razão.