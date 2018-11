Ceará organiza ato solidário em treino aberto nesta quarta-feira (28)

A euforia tomou conta de Porangabuçu. Com o Ceará garantido na Série A em 2019, o momento agora é de focar na Sul-Americana próxima partida, quando enfrenta o Vasco. A diretoria alvinegra, no entanto, resolveu transformar o treino desta quarta-feira (28) em um ato solidário para o Natal. O torcedor que quiser acompanhar a atividade do elenco deve comparecer ao CT do Vozão, às 16h, com 1 kg de alimento, que será entregue para instituições de caridade.

O confronto com o cruz-maltino acontece domingo (2), às 16h (horário local), na Arena Castelão. Será a última partida da temporada, que chega ao fim para o Vovô com o título estadual e a manuntenção na elite. A possível classificação ao torneio internacional preenche o calendário alvinegro junto das disputas da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, torneios confirmados para temporada seguinte.

Tem TREINO ABERTO na quarta-feira!, 28/11. A entrada é só 1 kg de alimento e você ainda ajuda instituições beneficentes para um Natal melhor. Vamos lotar o CT de Porangabuçu para empurrar o Vozão rumo à Sul-Americana!

-#TreinoAberto #BoraVozão pic.twitter.com/jDw4SVpLaZ — Instagram: CearaSC (@CearaSC) 27 de novembro de 2018

A promessa é de casa cheia nesta despedida. Com ingressos a partir de R$ 20, a diretoria alvinegra anunciou venda antecipada de 30.790 ingressos. A expectativa é bater o teto dos 50 mil torcedores no estádio, número alcançado duas vezes pelo clube - diante de São Paulo e Flamengo. Quem quiser ir ao jogo pode obter os bilhetes através da internet (http://cearasc.com/ingresso) ou em lojas oficiais. Confira:

Pontos de venda

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE.

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

Valores

Torcida do Ceará

1. Cadeira superior central e sul - R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (Meia);

2. Cadeira inferior sul - R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (Meia);

3. Cadeira inferior central - R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (Meia);

4. Cadeira premium - R$ 140,00 (Inteira) e R$ 70,00 (Meia) ;

5. Cadeira especial - R$ 80,00 (Inteira) e R$ 40,00 (Meia).

Torcida Visitante

6. Cadeira especial - R$ 80,00 (Inteira) e R$ 40,00 (Meia).