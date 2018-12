Ceará oficializa acerto com atacante Matheus Matias

O Ceará oficializou, na tarde desta terça-feira (11), a contratação de Matheus Matias, atacante que pertence ao Corinthians. O jogador chega por empréstimo para a temporada de 2019.

Natural da cidade de Natal/RN, o atleta de 20 anos iniciou a temporada pelo ABC, clube que o revelou. Com 10 gols marcados em 10 jogos pela equipe potiguar, o jovem chamou a atenção de diversos clubes brasileiros e foi comprado pelo time paulista, mas não teve muitas oportunidades.

Com apenas duas partidas disputadas, Matheus atuou sete minutos pela equipe principal do Timão. O único gol que marcou pelo time de São Paulo foi em um amistoso contra o Grêmio.

Querendo espaço para mostrar seu futebol, o centroavante diz estar com muita confiança para a a próxima temporada. Desta vez, com a camisa do Alvinegro cearense.

"A minha expectativa é a melhor possível. Estou muito confiante para dar o meu máximo dentro de campo e conquistar grandes coisas pelo Vozão", disse o novo reforço. "Estou muito feliz em ser jogador do Ceará. Eu sei o quanto essa torcida é apaixonada e apoia o time. Será uma grande honra vestir a camisa desse clube", finalizou.

Veja a publicação do clube oficializando o reforço.