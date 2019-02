Ceará negocia com Botafogo e Leandro Carvalho pode estar próximo de retornar

Um dos destaques do Ceará na arracanda pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, Leandro Carvalho pode estar perto de retornar ao Vovô. O jogador, que pertence ao Botafogo, já havia afirmado em entrevistas o seu interesse de permanecer no clube cearense.

A diretoria do Ceará teria feito uma proposta ao clube carioca para comprar 50% dos direitos econômicos do atleta - os outros 50% são do Paysandu/PA -, mas acabou sendo negada. Com isso, o Vovô tentará o retorno do jogador por empréstimo até o fim da Série A do Brasileirão deste ano.

As diretorias dos clubes irão se reunir e uma decisão deve ser tomada nos próximos dias.

Histórico no Alvinegro de Porangabuçu

Envolvido em polêmicas enquanto jogava no Paysandu, Leandro Carvalho chegou ao Vovô durante a Série B de 2017 a pedido do então técnico Marcelo Chamusca, que já havia trabalhado com o atleta no clube paraense. Em 17 jogos, o atleta marcou três gols e foi um dos destaques da equipe que levou o time à Série A do Brasileiro.

Chamando atenção pelo seu futebol, o jogador se transferiu ao Botafogo/RJ ao fim do mesmo ano, que comprou 50% de seus direitos econômicos. Mas, sem ter um bom início no Campeonato Carioca do ano passado e precisando passar por cirurgia, o jogador retornou ao Ceará durante o decorrer da Série A de 2018. Em 20 jogos, o atacante marcou cinco gols.

De volta ao time carioca para esta temporada, Leandro renovou com o Botagogo no início de janeiro. Mas, com fazendo partidas abaixo do esperado, o jogador tem sido alvo de duras críticas da torcida do "Manequinho".

Ao todo, o atacante tem 10 jogos com a camisa do time do Rio de Janeiro e nenhum gol marcado.