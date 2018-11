Ceará não corre risco de retornar ao Z-4 nesta rodada e reduz chances de rebaixamento

O Ceará entra em campo só às 21h (horário de Brasília), nesta quinta-feira (22), mas todos os resultados conspiram para a permanência do time fora da zona de rebaixamento. Isso porquê a 36ª rodada não vem sendo fácil para a galera da parte de baixo da tabela. Dos seis times que estão embolados na zona de risco, dois jogaram na quarta-feira (21), e saíram de campo com resultados desfavoráveis. O Cruzeiro levou a melhor em cima do Vitória, com um placar de 3 a 0. Entre Palmeiras e América-MG, ficou no 4 a 0.

Ceará, Vasco e Fluminense ainda podem conquistar três pontos nesta quinta-feira. Chapecoense e Sport se enfrentam em partida decisiva. Com o quadro atual, independente do resultado da partida, o Vovô não corre risco de retornar ao Z-4 nesta rodada.

De olho nas estatísticas

Restando três rodadas para a final da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará soma 39 pontos e ocupa a 14ª colocação. O time figura como a equipe com menos chance de desceso entre as seis últimas colocadas (desconsiderando o Paraná, que já está rebaixado).

De acordo com o Chance de Gol, site especializado em classificação e probabilidades das principais competições nacionais, o Ceará tem apenas 4,6% de chance de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time fica a frente de Vasco (23,7%), Sport (46,7%), América-MG (77,2%), Chapecoense (50,5%) e Vitória (97%).

A partida contra o Paraná, nesta quinta-feira (22), às 21h, na Arena Castelão, será decisiva para o Alvinegro. Segundo a assessoria do clube, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o confronto contra o lanterna até a manhã desta quinta-feira.