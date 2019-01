Ceará mantém o padrão em número de contratações entre 2018/2019

O Ceará se apresenta hoje à tarde - quinta (3) - para a pré-temporada no estádio Vovozão visando a temporada de 2019, na qual disputará 4 competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A. E algumas curiosidades unem as apresentações de 2018 e 2019, como o 1º treino do ano aberto para torcedor, o mesmo número de contratações (10), além, claro, de mais um ano de Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, é possível analisar o perfil de reforços para o início das duas temporadas.

Para 2018, com o técnico Marcelo Chamusca, o também contou com 10 reforços: Renan (goleiro); Bruno Pires (zagueiro); Leandro Silva (lateral-direito); Renato (lateral-direito); Ernandes (lateral-esquerdo); Naldo (volante); Reina (meia) e os atacantes Felipe Azevedo, Douglas Coutinho e Luidy.

Já para este ano, Lisca também conta com 10 caras 'novas': o zagueiro Charles, o lateral-direito Cristovam, o volante William Oliveira, os meias Anderson Sobral, Chico e Felipe 'Baxola', além dos atacantes João Paulo, Matheus Matias, Willie e Vitor Feijão.

Em um breve comparativo, nota-se que o Ceará se reforçou praticamente nas mesmas posições: 1 goleiro, 1 zagueiro, 1 lateral-direito, e 1 volante, priorizou o setor de frente, com 3 atacantes para o início de 2018 e 4 para 2019, com a única diferença ao concentrar para 2019 reforços para o meio campo, trazendo 3 jogadores.