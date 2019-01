Ceará larga em peso, nesta segunda-feira (21), na 32ª edição do Piocerá 

Foi dada a largada para a 32ª edição do Piocerá, que dá início, sempre em janeiro, ao calendário nacional de ralis. A edição deste ano conta com mais de 480 competidores de origens distintas. São 21 estados presentes, além do Distrito Federal; e o Ceará, como de costume, está em peso nessa disputa, com o grupo Cearense de Rally Team sendo o maior representante – composto por 14 carros e três UTVs.

“Fizemos a equipe em 2012 com o nosso grupo de amigos. A maioria é da categoria Master, e participamos desde 2013 nessa competição, sendo que desde 2014 somos a maior em participantes”, destaca o integrante Aristóteles Neto.

Para ajudar a finalizar o trajeto, os membros estão levando uma estrutura completa, com direito até a churrasqueiro. Serão 11 mecânicos, além de um motorhome, um guincho, um caminhão baú e dois veículos leves de apoio.

Emílio Mamede Studart participa pela sétima vez do rali. Sempre ao lado do filho Lucas (de navegador), o piloto participa nesta edição ao lado de outras oito duplas da Só Jeep Brasil, equipe que completa 20 anos de formação neste ano. Eles estarão nas cinco categorias de carros, inclusive na Expedição, que envolve somente um passeio. “Somos o clube de jipe mais antigo do Ceará em funcionamento. A cada ano a equipe cresce mais e a gente tem mais trabalho, mas é um prazer muito grande. A gente participar de um rali do porte do Piocerá é um negócio de que quem vai, não deixa mais de ir”, diz Emílio.

No geral, são 183 participantes somente do Ceará. O Estado é o mais representativo no ano, tendo mais inscritos que em 2018, quando somou 148 trilheiros.

Novidade

Com partida hoje (21) de Teresina (PI), a novidade será a cidade da chegada: Juazeiro do Norte (CE). Após cerca de 1.200km de percurso, os competidores das cinco modalidades serão recebidos na terra de Padre Cícero na sexta-feira (25). Essa é a primeira vez que o evento terminará fora da Capital ou do litoral cearense.

A mudança aumentou mais ainda a ansiedade dos competidores. “Eu achei interessante, serão trilhas novas, porque nunca fomos àquela região, e isso é muito importante para a gente. Todo mundo já estava doido para começar a prova”, ressalta Emílio.

O Piocerá tem como cidades-sedes: Amarante, Floriano, Oeiras e Picos, no Piauí, e Iguatu, no Ceará. Mas, também fazem parte da rota, seja ponto neutro ou de passagem, as cidades de Araripe, Assaré, Jucás, Farias Brito, Caririaçu, Barbalha, Nova Olinda e Santana do Cariri.

Fora o novo cenário de chegada, que será na Praça Presidente Médici, a partir das 15 horas, a grande expectativa está em enfrentar muita lama de obstáculo. “A edição promete muita chuva e o campeonato vai virar uma loteria. Ganha quem conseguir ao menos chegar”, comenta Aristóteles.