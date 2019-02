Ceará joga melhor, mas fica no 1x1 com o Vitória em Salvador

O Vovô foi até Salvador/BA, na tarde deste sábado, em compromisso pela quarta rodada da Copa do Nordeste, contra o Vitória. Apesar de ter criado as melhores oportunidades da partida, o Ceará ficou no 1x1 contra os donos da casa.

O jogo

O Ceará foi melhor no primeiro tempo. Dominou as ações, teve mais volume, mas não conseguiu traduzir a pressão em gols.

Logo aos 8 minutos, o Vitória se mostrou eficiente. Edcarlos aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo das redes, sem chances para Richard. 1x0 no placar.

Após o gol, o Vitória pouco fez. Só voltou ao ataque aos 38 minutos, quando Yago recebeu sozinho, na cara de Richard, mas chutou muito mal e jogou para fora.

Antes disso, o Ceará ainda colocou uma bola na trave. Vitor Feijão chutou colocado, a bola desviou e morreu no poste esquerdo de Ronaldo.

O segundo tempo começou mais animado que o primeiro. Logo aos 2 minutos, o Ceará já empatou a partida, e foi com o dedo do treinador. O meia Chico, que havia acabado de entrar em campo, aproveitou cruzamento e cabeceou para o fundo das redes.

O Ceará não se acomodou com o empate, mas começou a encontrar mais dificuldades para ter o mesmo volume do primeiro tempo.

As substituições feitas pelos dois treinadores até surtiram efeito, mas não o suficiente para mudar o placar de novo.

Assim, o Ceará até pressionou mais durante o jogo, mas, quando o juiz trilou o apito pela última vez, o empate se concretizou.

Próximo compromisso

O Ceará volta a jogar na próxima quarta-feira (20), contra o Guarany de Sobral, às 20h, na Arena Castelão.