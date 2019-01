Ceará joga bem, mas fica no empate com CRB em Maceió

Em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste, no estádio Rei Pelé, em Maceió, o Ceará empatou em 0x0 com o CRB/AL, na noite deste sábado (26). Com o resultado, o Vovô se mantém na liderança de seu grupo B, com 4 pontos ganhos 5 gols de saldo, contra 2 gols de saldo do Bahia, que tem a mesma pontuação.

O jogo

Em primeiro tempo disputado, a partida não saiu do 0 a 0.

Aos 18 minutos, o CRB teve a grande chance do jogo em cobrança de falta na área Alvinegra, mas a bola bateu na trave do goleiro Diogo Silva.

O Vovô, com mais posse de bola e perigoso, teve Felipe Baixola como principal jogador em campo. Com jogadas individuais, o camisa 10 quase abriu o placar para a equipe cearense em jogada que iniciou pela esquerda do campo, mas parou em cima do goleiro Edson que foi o destaque do Galo fazendo grandes defesas e evitando que sua equipe saísse atrás do placar.

Em disputa por bola aérea, aos 38 minutos, Samuel Xavier e Igor chocaram cabeça com cabeça e não conseguiram mais permanecer no jogo, sendo substituídos por Cristovam e Polaco, respectivamente. O jogo passou três minutos paralisado para o atendimento dos jogadores. Samuel saiu mais por precaução, com a pancada na cabeça, enquanto o atleta do CRB sofreu um corte no supercílio.

Em retorno para o período final, a partida se manteve disputada, porém com menos chances criadas do que na primeira etapa. Inicialmente, o CRB estabeleceu uma pressão para cima do Alvinegro e quase marca logo no primeiro minuto, quando Hugo Sanches cruzou para a área e Mateus Silva cabeceou por cima.

Aos poucos, o Vovô equilibrou as ações e também criou oportunidades para marcar. O melhor momento alvinegro no segundo tempo, foi uma cabeçada de Ricardinho, que o goleiro Edson Marden espalmou para escanteio. De resto, o Ceará tentou marcar em vários chutes de fora da área, mas não teve sucesso.

O próximo jogo do Ceará pela Copa do Nordeste, será no sábado (9), às 16 horas na Arena Castelão, contra o Altos, do Piauí, pela terceira rodada da competição.